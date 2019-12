Prelievi sospetti con una carta postepay rubata da ignoti? Indagato ex sindaco di Sogliano

Una serie di prelievi sospetti con una carta postepay rubata e tra gli indagati compare l’ex Sindaco di Sogliano Cavour, il 44enne Paolo Solito.

L’avviso di conclusione è a firma del pm Maria Consolata Moschettini. E risultano indagati anche: Salvatore De Matteis, 59enne di Soleto; Vita Falcone, 41 anni di Galatina e Salvatore Campa, 59enne di Sogliano Cavour, dipendenti dell’ufficio postale.

I quattro rispondono, a vario titolo ed in diversa misura, di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Dimitry Conte, Carlo Gervasi, Simona Mancini e Luigi Casarano e potranno presentare memorie di finestre o chiedere di essere interrogati, entro i prossimi venti giorni.

L’inchiesta

Quattro gli episodi “sospetti” finiti sotto la lente della Procura, risalenti alla fine di giugno del 2017. Secondo la Procura, Solito e De Matteis avrebbero utilizzato una carta Postepay che era stata rubata da persone mai identificate, per effettuare vari prelievi in cassa, per un valore complessivo di oltre 12mila euro. E si sarebbero avvalsi della “collaborazione” di due dipendenti postali, i quali non avrebbero richiesto alcun documento d’identità prima di acconsentire alle operazioni.

In un’occasione De Matteis e il sindaco avrebbero effettuato un bonifico di 6.490 euro in favore di una società, risultata estranea ai fatti. E chiedendo di addebitare l’importo sul possessore del conto della suddetta carta.

In particolare, De Matteis avrebbe firmato l’ordine di bonifico, mentre Solito avrebbe compilato una parte del relativo modulo, con la compartecipazione del dipendente Campa che anche in questa circostanza non si sarebbe fatto consegnare alcun documento identificativo.