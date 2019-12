Castrignano de’ Greci si candida a diventare un ‘Piccolo Comune Amico’, il Premio di Codacons che valorizza le eccellenze

È Castrignano de’ Greci il primo comune salentino candidato al premio «Piccolo Comune Amico» lanciato dal Codacons per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali locali, ma tutte le realtà con meno di cinquemila abitanti possono iscriversi al ‘concorso’ entro il 31 dicembre.

Si tratta di una iniziativa a livello nazionale – patrocinata da Anci e Uncem – che ha l’ambizioso obiettivo di far conoscere i prodotti e la cultura di un territorio, culla del cibo di qualità, cuore del patrimonio artistico e ‘pietra miliare’ delle tradizioni. Un modo per superare i confini locali, per raccontare a chi è lontano cosa c’è di speciale in un piccolo comune.

In cosa consiste il Premio

Ogni cittadina ha un tesoro che vuole far conoscere o che sono già conosciuti. Basti pensare che nei 5.567 Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti si produce il 92% dei prodotti di origine protetta (Dop, Igp…) ed il 79% dei vini italiani più pregiati. Senza contare che i cibi più amati nel mondo sono nati nei piccoli borghi: l’amatriciana, il caciocavallo, il Prosecco.

A questo serve il «Piccolo Comune Amico»: a scoprire ciò che di straordinario offrono questi territori ricchi di storica, cultura e arte. Alla fine saranno premiete 25 “eccellenze” all’interno di cinque categoria: agroalimentare, artigianato, innovazione sociale, cultura, arte, storia, economia circolare.

Sarà creata, poi, una Mappa interattiva dei Comuni, consultabile attraverso una App con cui si potranno visionare le aziende e i punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali.

Il Premio Piccolo Comune Amico, così come tutte le attività presenti nel progetto, saranno diffuse e sponsorizzate da Autostrade per l’Italia, attraverso cartelli pubblicitari contenenti le varie iniziative, posti nelle principali aree di servizio lungo le autostrade e rivolti ai viaggiatori italiani e stranieri.

Come partecipare

In Puglia hanno già aderito i comuni di Biccari in provincia di Foggia e Castrignano de’ Greci per Lecce, ma anche gli altri comuni della Puglia al di sotto dei 5mila abitanti possono ancora candidarsi e partecipare al concorso entro il prossimo 31 dicembre, inviando una mail all’indirizzo piccolocomuneamico@pec.codacons.org

Il progetto è realizzato in collaborazione con Coldiretti, Symbola, Touring Club Italiano, SisalPay, Intesa SanPaolo e Autostrade per l’Italia, e ha ottenuto il patrocinio di Anci e Uncem.