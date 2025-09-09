Presunta violenza sessuale di gruppo a Malta, cinque giovani pugliesi indagati. C’è anche un leccese

Una vacanza a Malta si trasforma in un incubo per una 19enne di Treviso che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo. Quattro ragazzi di Brindisi tra i 18 e 19 anni e uno di Lecce di 17, sono ora indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo.

I giovani, respingono ogni accusa, sostenendo che il rapporto sia stato consensuale.

La ragazza, in vacanza sull’isola, avrebbe conosciuto la comitiva durante una serata. Dopo aver trascorso del tempo insieme in alcuni locali, avrebbe accettato l’invito di seguirli nel loro appartamento. Secondo il racconto, che si sarebbe trovata in uno stato di alterazione alcolica, è proprio in quell’abitazione che sarebbe avvenuta la violenza. Quattro dei ragazzi avrebbero partecipato attivamente agli abusi, mentre il quinto, l’unico minorenne (il giovane leccese), avrebbe solamente assistito. La giovane ha anche denunciato che la violenza sarebbe stata filmata con il cellulare di uno degli aggressori.

Tornata in Italia, la ragazza ha trovato il coraggio di confidare l’accaduto ai genitori e ha sporto denuncia. La sua testimonianza ha dato il via alle indagini che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Ai cinque indagati, sono stati sequestrati i dispositivi mobili per acquisire prove, come video, foto, messaggi o conversazioni.