Scrisse una lettera per “confessare” le molestie verso le nipotine. Nonno finisce sotto processo

Sarà giudicato con il rito abbreviato il 77enne del Nord Salento, accusato di molestie sessuali nei confronti delle sue nipotine.

In mattinata, il gup Sergio Tosi ha accolto l’istanza dell’avvocato Paolo Spalluto. La prossima udienza è fissata per il 16 giugno. Il giudice ha invece rigettato la richiesta della difesa di accesso alla giustizia riparativa per l’imputato, poiché la norma prevista dalla riforma Cartabia, entrerà in vigore il 30 giugno. Inoltre, al momento, non ci sarebbero le strutture idonee per l’attuazione del percorso. Si tratta di un programma rieducativo, sotto la guida di mediatori, che permetterebbe di ottenere una serie di benefici.

Ad ogni modo, nella prossima udienza, la richiesta potrà essere nuovamente avanzata dalla difesa.

Intanto, i genitori delle due nipotine si sono costituiti parte civile, con l’avvocato Roberta Capodieci.

Il 77enne del Nord Salento risponde dell’accusa di violenza sessuale aggravata. Gli abusi si sarebbero verificati nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, in casa del nonno, durante le visite delle nipotine.

L’uomo, nei mesi scorsi, aveva scritto una lettera con cui “confessava” le molestie sessuali nei confronti delle sue nipotine. L’autodenuncia è finita sul tavolo del sostituto procuratore Erika Masetti che già in precedenza aveva avviato le indagini sul suo conto. Il pm ha deciso di interrogare il 77enne che ha confermato in lacrime gli abusi. L’uomo ha chiesto scusa ed ha ammesso le proprie responsabilità, pur dichiarando di essere sempre stato molto legato alle bambine che andava a prendere spesso da scuola.

In seguito venne raggiunto da un decreto di giudizio immediato, per l’evidenza della prova. Dopo l’istanza della difesa si è giunti alla celebrazione dell’udienza odierna dinanzi al gup Tosi. Ora si attendono gli sviluppi del processo con rito abbreviato.