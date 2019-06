Muore poco dopo essere venuta al mondo con il taglio cesareo, quattro medici sotto processo

Finiscono sotto processo con l’accusa di omicidio colposo, quattro medici del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Tricase, per la morte di una bimba, deceduta poco dopo essere venuta al mondo.

Il gup Simona Panzera, al termine dell’udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio per tre di loro (una ginecologa e due ostetriche). Dovranno presentarsi il prossimo 16 ottobre, dinanzi al giudice Francesca Mariano, per l’inizio del processo. Sono assistiti dagli avvocati: Stefano De Francesco, Biagio De Francesco e Alberto Russi.

Inoltre, compaiono nelle vesti di responsabile civile: l’Ospedale di Tricase, assistito dall’avvocato Roberto De Mitri Aymone e le Assicurazioni Generali, con il legale Andrea Pezzuto. Invece, un’altra ginecologa difesa dall’avvocato Luigi Covella, ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato che avrà inizio il 24 novembre.

I genitori di Gagliano del Capo, il nonno e tre zie, in una scorsa udienza, si sono costituti parte civile attraverso l’avvocato Francesco Nutricati.

L’inchiesta è stata avviata dal pm Stefania Mininni, dopo la denuncia presentata dal nonno della neonata ai carabinieri di Tricase.

I familiari volevano capire come mai, la gravidanza andata avanti in maniera tranquilla, avesse avuto un epilogo tragico. E soprattutto, perché non si fosse proceduto al taglio cesareo, dopo le prime avvisaglie di pericolo.

La piccola è nata la mattina del 27 aprile del 2016, presso l’Ospedale “G.Panico” di Tricase. La mamma, nella tarda serata trascorsa, dopo le prime doglie era stata portata in ospedale. Il travaglio, secondo quanto denunciato, si sarebbe protratto per diverse ore fino al mattino, senza però che la bimba scendesse dalla pancia della madre. Solo allora i medici avrebbero optato per il taglio cesareo. Purtroppo, poco dopo il parto, la bimba è tragicamente deceduta.