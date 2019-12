Ripetute assenze dal posto di lavoro per allenarsi in palestra: Sottufficiale dell’esercito a processo

Finisce sotto processo un sottufficiale dell’Esercito, accusato di essersi allenato in palestra, assentandosi dal posto di lavoro. Il Gup Marcello Rizzo, al termine dell’udienza preliminare celebrasti ieri mattina, ha rinviato a giudizio un 40enne originario di Nardò, ma di stanza a Bari.

Risponde dell’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e dovrà presentarsi, nel mese di marzo, dinanzi al giudice monocratico per l’inizio del processo. Naturalmente, potrà dimostrare la propria estraneità alle accuse nel corso del dibattimento. È assistito dall’avvocato Salvatore Falconieri.

Le indagini sono state condotte dal sostituto procuratore Francesca Miglietta e hanno preso il via da un esposto. I fatti contestati si sarebbero verificati tra il 2016 ed il 2017.

Il militare è accusato di avere presentato una serie di certificati medici che attestavano la sua assenza dal lavoro, per motivi di salute. In realtà, sarebbe emerso che l’uomo stesse bene e si allenasse in palestra, facendo anche l’istruttore.