Decreto Caivano, emessi dal Questore 5 avvisi orali, 7 Daspo e 5 fogli di via obbligatori

Tra il 15 settembre 2023, giorno di entrata in vigore del Decreto Caivano (il provvedimento che stabilisce le misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile) e il 13 ottobre 2023, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, la Questura di Lecce, ha emesso cinque avvisi orali; Sette Daspo; Cinque fogli di via obbligatorio e divieto di ritorno

Nello specifico, in questo periodo di tempo il Questore, Vincenzo Massimo Modeo ha emesso il provvedimento di Avviso Orale nei confronti di 5 persone, segnalate dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da altre Forze di Polizia che effettuano controllo del Territorio, ritenute sulla base di elementi di fatto, dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l’incolumità e la sicurezza pubblica, invitandoli a tenere una condotta conforme alla legge.

Dei sette daspo, quattro (della durata di: 1 di otto – 2 da tre e 1 da uno), hanno raggiunto i tifosi del Nardò, che durante l’incontro amichevole di calcio disputatosi contro l’Ugento, si sono resi responsabili di condotte violente nei confronti dei giocatori della squadra ospite; un provvedimento (della durata di 3 anni), ha raggiunto un tifoso del Maglie, resosi responsabile di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale in occasione della partita Toma Maglie-Mesagne, un altro (della durata di 1 anno), è stato emesso nei confronti di un tifoso del Lecce, resosi responsabile di utilizzo di materiale pericoloso in occasione della partita Lecce-Lazio, disputatasi il 20.08.2023 e l’ultimo (della durata di 1 anno), ha raggiunto un tifoso, minore, della squadra del Lecce, resosi responsabile del lancio di materiale pericoloso nei confronti della tifoseria ospite, in occasione della partita Lecce-Salernitana.

Per quanto riguarda altresì la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio e Divieto di Ritorno hanno riguardato cinque persone sorprese a delinquere in Comuni in cui non avevano la residenza o altri interessi legittimi, diffidandoli a lasciare il territorio dove sono accaduti i reati e a non farvi rientro per un periodo determinato; in particolare è stato emesso un provvedimento a una persone, segnalata dalla Sezione Volanti della Questura, denunciato per rissa aggravata commessa il 24 settembre a Lecce presso la villa comunale; tre provvedimenti sono indirizzati ad altrettanti denunciati, in date diverse a Melendugno e Novoli, per furto e l’ultimo a una persona arrestato in flagranza di reato, il 16 settembre a Melissano, per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere.