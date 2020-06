Puglia, 0 nuovi casi di Covid. Attualmente positivo lo 0,01% della popolazione

Il calo continua, il coronavirus è in ritirata dalla Puglia. Al termine della seconda settimana di giugno, a 12 giorni dalle riaperture dei confini regionali, il contagio nella regione del Tacco si fa sempre meno preoccupante e frena ancora.

A conclusione della settimana con meno contagi di sempre, nemmeno oggi sono stati riscontrati nuovi casi positivi. Lo si apprende nel bollettino odierno.

Capitolo decessi: esattamente come ieri, nemmeno oggi il database regionale ha registrato nuove morti. Il totale delle vittime, quindi, resta pari a 532. I guariti, invece, sono 3.565, dei quali 4 nelle ultime 24h.

In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 418 (4 in meno rispetto a ieri). In pratica lo 0,01% della popolazione regionale.

l totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.515, così suddivisi a livello territoriale: