Campagna di vaccinazione anti-Covid, i numeri della provincia di Lecce

Dopo qualche giorno di stop legato al caso Astrazeneca, la campagna di vaccinazione è ripartita con il piede sull’acceleratore. L’unica incognita è rappresentata dalla fornitura delle dosi, ma si sta cercando di procedere a passo spedito per rispettare il calendario, mentre si cominciano a notare i primi effetti, come ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. «Il numero di casi fra gli operatori sanitari è crollato – ha dichiarato l’epidemiologo – e i casi fra gli ultra 80enni sono per la prima volta inferiori a quelli registrati nelle fasce di età più giovani».

I numeri in provincia di Lecce

Numeri alla mano, finora in provincia di Lecce sono state vaccinate 70.121 persone e tra loro 33.153 hanno ricevuto la seconda dose. Sono 25.660 gli over80 che hanno ricevuto la prima dose e tra loro 10.131 hanno concluso la vaccinazione. Non solo, la ASL sta mettendo in campo ogni iniziativa utile per avviare entro la fine di questa settimana la vaccinazione a domicilio delle persone con età uguale o superiore a 80 anni in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), in Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) e altre forme di Assistenza domiciliare, grazie alle nuove forniture di vaccino e alla collaborazione dei Medici di Medicina Generale che si sono resi disponibili a effettuare la vaccinazione presso il domicilio del proprio assistito. Priorità per i pazienti con elevata fragilità, indipendentemente dalla loro età, rientranti nelle reti per patologia indicate dalla Regione Puglia, che saranno contattati dalle strutture in cui sono in cura.

La fase due della campagna ha coinvolto anche il mondo della scuola e delle Forze dell’Ordine. Sono state somministrate finora circa 16.000 prime dosi nel personale scolastico e 2.000 nelle Forze dell’ordine. Nella giornata di ieri è incominciata la vaccinazione della Polizia penitenziaria di Borgo San Nicola che proseguirà con i detenuti del penitenziario.

Nel fine settimana sarà la volta del personale universitario, circa 1000 persone in tutto. Verso il completamento la vaccinazione dei medici e farmacisti (liberi professionisti) e degli operatori sanitari, socio sanitari e categorie assimilabili che svolgono attività e servizi presso ASL Lecce.