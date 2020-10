Coronavirus, 791 casi positivi in Puglia. 41 in provincia di Lecce

Bisogna attendere settimane per capire quali saranno gli effetti della chiusura delle scuole sulla curva dei contagi, cresciuta in modo “impressionante” tanto da spingere il Governatore Michele Emiliano a sospendere le lezioni in classe a favore della didattica a distanza. Per ora, la Puglia deve continuare a fare i conti con numeri a tre cifre. Superato i 10mila attuali positivi – il 92,5% curati a domicilio, il 6,7% ricoverati, lo 0,8% in terapia intensiva stando al report di ieri – la conta dei nuovi casi di Coronavirus continua a ‘preoccupare’.

Secondo il bollettino epidemiologico di oggi, invece, su 5.591 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 791 casi positivi: 302 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 103 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 7 decessi: 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 550.266 test. 6.448 sono i pazienti guariti. 10.699 sono i casi attualmente positivi. 718 ricoverati, sempre lo 0,8 in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 17.860 , così suddivisi: