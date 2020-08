Coronavirus, 35 nuovi casi in Puglia ma si tratta soprattutto di rientri dall’estero. Nessun decesso

Sono 35 i casi di persone positive al Covid-19 registrati dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia di oggi, 5 dei quali in Provincia di Lecce. Su un totale di 2931 test effettuati, dunque, i casi di coronavirus in Puglia rilevati per il 21 agosto sono così divisi: : 14 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce. Per fortuna, non sono stati registrati decessi.

In buona parte si tratta di contagi di rientro: dei 5 casi positivi in provincia di Lecce, infatti, 2 sono legati al rientro dalla Spagna, mentre i restanti sono legati a casi già noti. Situazione simile per le altre province: tutti i casi brindisi sono legati a rientri da malta, individuati grazie all’autosegnalazione. Per Bari, allo stesso modo, si tratta in buona parte di rientri dall’estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. Dei casi contati dalla Asl di Foggia, invece, 9 sono collegati a focolai già noti mentre i restanti tre sono persone persone rientrate da Malta, Croazia e Ciad.

La Regione non abbassa la guardia e si prepara a gestire un possibile aumento dei casi di Coronavirus legato ai rientri dalle vacanze. Già, perché molti dei positivi scoperti in Puglia negli ultimi giorni sono «contagi da rientro», giovani e meno giovani che tornano a casa dopo un viaggio all’estero: Malta, Grecia, Albania, ma anche Italia. Basti pensare al +1 di Taranto – segnato ieri nel bollettino che quotidianamente fotografa l’andamento dell’epidemia in Puglia continua ad essere a doppia cifra – per capire l’importanza dell’auto-segnalazione. Si trattava, infatti, di una persona asintomatica che quando è rientrata dal viaggio ha compilato il modulo. Contattato dalla Asl e sottoposto al tampone ha dato esito positivo.

Gli altri spuntano fuori grazie al prezioso lavoro di contact-tracing che permette di ricostruire la catena dei contagi. Con il tracciamento dei contatti stretti degli infetti emergono altri nuovi casi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 279245 test, 3996 sono i pazienti guariti. Gli attuali positivi registrati sul territorio pugliese sono 419.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4970 dall’inizio dell’epidemia, così suddivisi: