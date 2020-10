Coronavirus, in Puglia 313 casi su 5.582 tamponi. La provincia di Lecce conta 5 casi

I numeri dei nuovi casi di Coronavirus continuano ad essere a tre cifre, concentrati soprattutto in Provincia di Bari, “sorvegliata speciale” che conta la maggior parte dei positivi registrati nella Regione. Fatto che ha spinto il Direttore Generale della locale Asl a “rinnovare” l’invito a rispettare le regole per frenare la diffusione del virus. Un richiamo per i cittadini a fare la loro parte. Anche se molti contagi sono contatti stretti trovati grazie al lavoro che si sta rivelando prezioso di tracciamento e si verificano soprattutto “in famiglia”, la circolazione virale resta elevata. Per questo, è utile rispettare quelle misure – vecchie come il distanziamento sociale e nuove, contenute nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – per ‘arginare’ il Covid19 e frenare la curva dei contagi che è tornata a salire. In questa fase – ha dichiarato il Dg – è fondamentale che ognuno agisca responsabilmente, limitando le occasioni di trasmissione del virus.

Faro acceso anche su residenze sanitarie assistenziali e case di riposo, dove sono scoppiati dei focolai che hanno pesato sulla conta quotidiana dei contagi contenuta nel report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro. L’ultimo ad Alberobello.

Anche nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione le cifre restano più o meno le stesse. Sono 313 i nuovi positivi al coronavirus secondo i dati del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, a fronte di 5.582 test effettuati: 162 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 40 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 52 in provincia di Taranto, 1 provincia di residenza non nota. Si torna a contare anche il numero dei decessi in Puglia, che oggi ammonta a 5: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Il totale degli attuali positivi in regione, con i casi registrati nelle ultime 24 ore, sale a 4.673, di cui 352 ricoverati.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 478.743 test.

5431 sono i pazienti guariti.

4.673 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 10.734, così suddivisi:

4470 nella Provincia di Bari;

1009 nella Provincia di Bat;

837 nella Provincia di Brindisi;

2532 nella Provincia di Foggia;

924 nella Provincia di Lecce;

877 nella Provincia di Taranto;

80 attribuiti a residenti fuori regione;

5 provincia di residenza non nota.