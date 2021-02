Questura, due donne alla dirigenza del Commissariato di Galatina e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Momento di cambiamenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed al Commissariato di Polizia di Galatina dove ad assumere la dirigenza saranno due donne a partire dal prossimo 1 marzo. Toccherà al Vice Questore Dr.ssa Eliana Martella, con una lunga esperienza in Questura, il compito di sostituire il Dr. Giovanni Bono, Dirigente del Commissariato di Galatina. A sostituire la Dr.ssa Eliana Martella nella direzione dell’Ufficio Prevenzione Generale, invece, sarà il Vice Questore Dr.ssa Elena Raggio.

Due brillanti carriere

Il Vice Questore Eliana Martella, già Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. è entrata in Polizia nel 1993 prestando servizio come Funzionario prima presso il Compartimento Polizia Stradale della Toscana e poi alle volanti della Questura di Firenze, dove ha maturato un’importante esperienza proprio nel delicato compito del controllo del territorio.

Nel 2000 trasferita alla Questura di Brindisi è stata Vice Capo di Gabinetto e Dirigente del Personale. Dal 2010 alla Questura di Lecce ha svolto l’incarico di Vice Capo di Gabinetto, Portavoce del Questore e Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Dall’altro lato, il Vice Questore Dr.ssa Elena Raggio, già dirigente dell’Ufficio del Personale, è laureata in Giurisprudenza nel 1995 presso l’Università degli Studi di Bari. Ha acquisito l’abilitazione all’esercizio della professione forense dal 1996 al 2000. È entrata in Polizia il 21 marzo 2000, con il primo incarico nel gennaio 2001 come Dirigente dell’Ufficio Immigrazione nella Questura di Vibo Valentia. Trasferita a Lecce nel 2002 è stata Vice Dirigente dell’Ufficio Immigrazione; dal 2003 al 2005 è stata Vice Dirigente alla Divisione Polizia Anticrimine; nel 2006 Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel 2007 Vice Dirigente della Divisione Gabinetto fino ad aprile del 2010; da maggio 2010 a febbraio 2018 Funzionario Addetto e poi Vice Dirigente della Squadra Mobile; da Febbraio 2018 fino a maggio 2020 Vice Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale; da maggio 2020 ad oggi Dirigente dell’Ufficio del Personale.