La Polizia recupera refurtiva di pregio, come riavere i propri oggetti

L’attività investigativa della Polizia di Stato segna un punto importante nel contrasto ai reati predatori nel Salento. La Questura di Lecce ha comunicato il recupero di numerosi oggetti preziosi, frutto di una serie di furti messi a segno in tutta la provincia dall’inizio dell’anno.

L’operazione è il risultato di un approfondimento d’indagine condotto dalla Squadra Mobile, scaturito subito dopo l’arresto di un uomo avvenuto lo scorso 8 marzo. Le perquisizioni effettuate negli immobili in uso a lui hanno permesso agli agenti di rinvenire beni di ingente valore, accumulati nei mesi precedenti.

Per facilitare le operazioni di restituzione, la Questura ha catalogato e fotografato l’intera refurtiva. I cittadini che hanno subito furti negli ultimi mesi possono visionare le immagini degli oggetti sequestrati sul portale ufficiale:

Una volta identificato un oggetto di proprietà, i legittimi possessori potranno avviare l’iter di riconoscimento e restituzione. La richiesta deve essere inviata formalmente tramite PEC all’indirizzo della Squadra Mobile di Lecce: [email protected]

Il Questore Giampietro Lionetti ha espresso il proprio plauso agli agenti per la rapidità e l’efficacia dell’intervento, ribadendo l’importanza del legame tra istituzioni e territorio: “Ringrazio la cittadinanza per la collaborazione e invito tutti a continuare a segnalare tempestivamente ogni comportamento sospetto. La sicurezza è un obiettivo comune che si costruisce insieme.”