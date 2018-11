Raffica di ordini di carcerazione in tutto il Salento: tutti eseguiti dai Carabinieri

Da Ruffano a Casarano, passando per Melissano e Salice Salentino: in tutto il Salento, nel corso delle ultime ore, i Carabinieri hanno notificato ed eseguito quattro ordini di carcerazione, indirizzati ad altrettanti soggetti che rispondono dei più vari reati.

In quel di Ruffano, tanto per iniziare, i militari della locale stazione hanno doto ottemperanza all’ordine di esecuzione della pena emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, conducendo in arresto Angelo Frisullo, 36enne, già affidato ai servizi sociali. Il provvedimento scaturisce a seguito della sentenza definitiva per il reato di estorsione, commesso dall’uomo nella sua Ruffano tra fine 2006 e inizio 2007. Ora è in carcere, dove dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 9 mesi e 21 giorni di reclusione, nonché il pagamento 800 euro di multa.

A Melissano, invece, i Carabinieri hanno sospeso i domiciliari ed eseguito il trasferimento in cella a Ines Stamerra, nata a Casarano nel 1991. Il provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza è stato disposto dopo che la donna aveva violato gli arresti domiciliari in più occasioni, comminati per il reato di furto aggravato e continuato.

V.V., 72enne, invece, è stato raggiunto da Carabinieri a Casarano: lui è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari poiché condannato per il reato di abusivismo edilizio accertato nel 2007, dopo aver rifiutato l’affidamento ai servizi sociali. Ora sconterà la pena di unmese e 15 giorni di reclusione.

Infine, a Salice Salentino, i militari della locale stazione hanno esecuzione all’ordine carcerazione, in sostituzione misura cautelare affidamento in prova servizi sociali, dovendo scontare un anno e 10 mesi di reclusione, confronti di Massimiliano Brandolino, classe 1977, pregiudicato.