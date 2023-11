Tredicenne investita sulla rotatoria per Maglie. Salvata dal massaggio cardiaco di due soccorritori

Attimi di terrore quelli vissuti nel tardo pomeriggio in Viale Rossini a Lecce, in prossimità della rotatoria per Maglie. Una ragazza di 13 anni è stata investita da un Nissan Qashqai ed ha perso conoscenza, andando in arresto cardiaco. Tanta la paura tra i passanti che si sono fermati a soccorrerla e che hanno iniziato a temere il peggio vedendo che la giovane non dava segni di vita. Momenti di panico in attesa dell’ arrivo dei mezzi del 118 fino a che è stata la prontezza e la conoscenza delle procedure di due soccorritori a risolvere la vicenda. È stato effettuato immediatamente alla 13enne un massaggio cardiopolmonare e l’intervento è risultato essere risolutivo. La ragazzina ha iniziato a respirare nuovamente e a riprendere conoscenza. L’arrivo delle ambulanze ha poi consentito il trasferimento a sirene spiegate all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce. La ragazza è giunta al nosocomio in codice rosso per dinamica ma le sue condizioni non potranno che migliorare grazie all’ intervento di due autentici angeli custodi.