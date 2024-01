Casarano, 25enne trovata senza vita in casa. Sospetto femminicidio?

È una tragedia dai contorni ancora poco chiari quella che si è consumata a Casarano nel giorno della Befana. Un giorno che chiude le feste, tinto di giallo stando alle indiscrezioni che trapelano dal comune del basso Salento. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, tutto è cominciato con il drammatico ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 25 anni. Quando gli uomini delle Forze dell’Ordine l’hanno trovava nella sua abitazione, dove vive da sola, per lei non c’era più nulla da fare. Una notizia triste e dolorosa per una giovane vita spezzata che ha spinto i Carabinieri della locale compagnia a cercare di trovare, se possibile, delle risposte.

Anche se il ritrovamento ‘raccontava’ di un possibile gesto estremo, di un suicidio, i militari non hanno voluto escludere nessuna pista e si sono chiesti se la sua morte poteva essere stata provocata da qualcuno. Così hanno convocato in caserma un giovane del posto, sembrerebbe un amico della vittima. Ancora poco chiaro il motivo per cui abbiano voluto ascontarlo, se sia stato chiamato perché su di lui pesa qualche sospetto o solo per avere qualche chiarimento su quanto successo.

Sulla vicenda, al momento, c’è il massimo riserbo.