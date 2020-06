Ragazza accompagnata al pronto soccorso, ma era già morta. Il giallo a Scorrano

Una morte inspiegabile su cui solo le indagini potranno fare chiarezza. Durante la notte l’ospedale di Scorrano è stato teatro di una tragedia che non ha ancora trovato una spiegazione. Una ragazza è stata “accompagnata” da due amici (conoscenti o forse sconosciuti) al Pronto Soccorso del “Veris Delli Ponti”, ma è stata lasciata a terra, a pochi passi dalla porta di ingresso. I sanitari si sono subito accorti della giovane, riversa sul pavimento, ma per lei non c’era più niente da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere.

A nulla sono servite le cure di medici e infermieri, la 28enne di Galatina – E.G. le sue iniziali – era già morta per arresto cardiocircolatorio di cui, però, non si conoscono ancora le cause. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.30, quando i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Maglie sono stati informati dell’accaduto. Le indagini sono scattate subito, ma le bocche sono cucite. La salma della ragazza è stata ‘trattenuta’ per gli accertamenti del caso. Si spera che test ed esami possano almeno dire quali siano le cause del decesso.

Toccherà agli uomini in divisa, invece, ricostruire gli ultimi minuti di vita della 28enne. Tante le domande che ruotano intorno alla tragedia avvenuta poco prima del sorgere del sole. Un vero e proprio giallo, insomma, su cui i punti interrogativi sono molteplici. Non si sa, ad esempio, se la morte della ragazza sia da collegare ad un sabato sera finito male o ad un malore. O ancora se sul corpo della 28enne ci sono segni di violenza. Ipotesi, supposizioni, niente in più.

Solo le indagini potranno fare chiarezza sulle dinamiche che hanno portato alla morte della ragazza, chi era presente quando si è sentita male e, soprattutto, sul motivo per il quale i due accompagnatori l’hanno lasciata all’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale di Scorrano e sono fuggiti via. Dileguati. I filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’Ospedale sono finiti sul tavolo degli uomini dell’Arma che, pare, abbiano già indentificato e convocato in Caserma i due ‘fuggitivi’.