Lanciano bottiglie di vetro contro le vetrine dei negozi di Lecce, fermati quattro giovani della provincia

Hanno trascorso la serata lanciando bottiglie di vetro contro alcuni negozi del centro di Lecce e per questo sono stati fermati dalla Polizia e condotti in Questura.

È quanto accaduto a quattro giovani della provincia di Lecce, di età compresa tra i 18 e i 20 anni.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca la mezzanotte, quando, i ragazzi, forse a causa del troppo alcool, si sono accaniti contro alcuni esercizi commerciali in Via Trinchese e cestini per la raccolta dei rifiuti.

Sfortuna per loro ha voluto che in quel momento si trovasse a transitare una pattuglia dell’istituto di vigilanza privata Velialpol, il vigilante, notato quanto accadeva, ha quindi lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti di “Viale Otranto” che si sono immediatamente posti sulle loro tracce rintracciandoli poco dopo.

A quel punto i poliziotti li hanno fermati e condotti in Questura, i ragazzi sono stati identificati e poi rilasciati.