Vola ad Amsterdam per un viaggio, ritrovato il 27enne di Lecce scomparso nel nulla

Sta bene Michael Fersini, il 27enne di Lecce di cui non si avevano più notizie da domenica. L’appello degli amici che avevano chiesto aiuto sui social per mettere fine al ‘silenzio’ durato 48 ore sembra non sia rimasto inascoltato. Il ragazzo è stato ritrovato, è ancora ad Amsterdam, a casa di alcuni conoscenti.

Il viaggio e la scomparsa

Solo qualche giorno fa aveva fatto le valigie ed era volato in Olanda, ospite di un amico. Secondo quanto ricostruito, durante la vacanza nella capitale dei Paesi Bassi qualcosa è andato storto. Qualche incomprensione, un litigio con il conoscente che gli aveva aperto le porte di casa, come raccontato dal ragazzo alla mamma, durante una telefonata fatta con un cellulare di una persona conosciuta ad Amsterdam. Il 27enne avrebbe confidato nella chiamata di essersi allontanato dopo il battibecco e di aver gettato il telefono in un canale in un momento di rabbia.

Non solo, alla madre avrebbe chiesto anche il numero di telefono dell’amico con cui aveva litigato, forse allo scopo di chiamarlo per chiarire le incomprensioni. Telefonata che, in base alle ricostruzioni, c’è stata. I due avrebbero fissato un appuntamento, ma nel luogo stabilito per l’incontro, Michael non si sarebbe presentato. E da quel momento, di lui non si ha più alcuna traccia. Su Michael è calato il silenzio.

I suoi amici, preoccupati, hanno cominciato a scrivere su social, sperando che qualcuno possa essere utile nelle ricerche, scattate dopo la formale denuncia di scomparsa. “Aiutateci a ritrovarlo” si legge nei vari post.

Fra l’abbigliamento che avrebbe portato con sé nel viaggio ci sono dei jeans, una maglia nera e giubbino verde. Così appare nella foto che lui stesso ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, da Amsterdam, prima di scomparire nel nulla.