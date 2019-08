Travolto da un treno a Maglie, gravissimo un 22enne di Gioia del Colle

Non rischia la vita, ma sono gravi le condizioni di un 22enne di Gioia del Colle, travolto da un treno delle Ferrovie Sud-Est, a Maglie. Che cosa sia accaduto, nella tarda serata di ieri, è difficile dirlo. Toccherà ai Carabinieri della locale compagnia e del Nucleo investigativo di Lecce fare luce sull’episodio che è costato caro al ragazzo. Nello scontro con il convoglio, l’ultimo della giornata, ha perso la mano destra. Ora, si trova ricoverato, in prognosi riservata, all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane barese si trovava in vacanza nel Salento con un gruppo di amici con cui pare abbia litigato nel parcheggio, a pochi passi dal luogo dell’incidente. Dopo la discussione animata, si è allontanato, finendo sulla strada ferrata. Il resto è stato questione di attimi. Pare fosse seduto all’altezza dei binari quando il treno della linea Lecce-Gagliano del Capo, partito pochi minuti prima dalla stazione, lo ha travolto. Nonostante la bassa velocità, il macchinista non è riuscito a evitare l’impatto che è stato devastate. Il 22enne, come detto, ha perso la mano ed è stato accompagnato a sirene spiegate all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso.

Probabilmente, nelle prossime ore, gli uomini in divisa ascolteranno gli amici del 22enne per cercare di ricostruire gli attimi prima della tragedia. Nessuna ipotesi può essere tralasciata.