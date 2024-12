Surbo, si spezza il ramo di un albero e danneggia un autocarro

Fortunatamente in quel momento non si trovavano a transitare pedoni, altrimenti, forse, si starebbe parlando di qualcosa di più grave.

Nella serata di ieri, intorno alle 21:50, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è intervenuta a Surbo per un incidente causato da un albero.

Un grosso ramo, spezzatosi a causa di del maltempo che in questi giorni ha colpito il Salento, è caduto su un autocarro parcheggiato. L’impatto ha provocato danni al veicolo.

I Caschi Rossi, giunti sul posto, hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area, recintando la zona per evitare ulteriori pericoli. Successivamente, hanno operato per la rimozione del ramo pericolante e per il taglio della parte instabile dell’albero, ripristinando così le condizioni di sicurezza.