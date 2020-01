Armati e con il passamontagna hanno seminato il panico. Tre rapine a Squinzano, Trepuzzi e Novoli

Saranno le indagini delle Forze dell’Ordine grazie anche alla raccolta delle testimonianze e all’ausilio delle immagini di numerose telecamere di videosorveglianza a fare luce sull’identità della banda di malviventi che nella serata di oggi ha messo a segno ben tre rapine nel Salento.

Tutto ha avuto inizio alle 18.30 a Squinzano, quando 4 soggetti travisati da passamontagna, di cui uno armato di pistola, hanno compiuto una rapina ai danni del supermercato “MD”, facendosi consegnare il denaro contenuto all’interno della cassa. 300 euro, questo il bottino saccheggiato, prima di darsi alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo 147 di colore scuro.

Di lì a poco, la banda si è recata presso il distributore di carburanti “IP” di Trepuzzi, sito sulla via che porta a Surbo, dove sono stati estorti con la forza circa 200 euro al lavoratore che era addetto alla distribuzione del carburante.

Non paghi, i quattro malviventi hanno perpetrato un’ulteriore rapina ai danni del supermercato “Conad” di Novoli, dove, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare denaro per una cifra di quasi 200 euro. Fortunatamente in nessuno dei tre episodi si sono contate persone ferite.

Le indagini comunque sono in pieno svolgimento e potrebbero essere attesi a breve sviluppi positivi in merito all’individuazione dei quattro.