Rapina e pestaggio con una mazza ad un camionista: Arrivano due condanne

Arrivano due condanne per la rapina ed il pestaggio ai danni di un camionista. Il gup Michele Toriello, al termine del rito abbreviato, ha inflitto 6 anni a Mattia Panico, 31enne e 5 anni a Manuel Viti, 28 anni, entrambi di Galatina. Sono difesi dai legali Silvio Caroli, Vincenzo Del Prete e Stefano Prontera. Rispondevano dei reati aggravati di rapina e lesioni personali.

Il giudice ha invece assolto Cristian Farina, 31 anni di Galatina, difeso dal legale Sara Letizia Maria Visciglio.

Secondo l’accusa, l’8 marzo scorso, dopo essere giunto assieme a due complici a bordo di una Panda, presso un distributore di carburante di Galatina, Panico avrebbe intimato ad un camionista di sganciare il semirimorchio per impossessarsi della motrice, dicendo “SGANCIA U RIMORCHIU CA…CU LU TRATTORE AGGIU SCIRE CU BEGNU TE LECCE”.

Inoltre, chiedeva di consegnargli tutto il denaro che aveva con sé, desistendo per il solo fatto che l’uomo era in possesso di appena 10 euro. E poi, gli strappava dalle mani il cellulare. Il camionista per riavere il telefono avrebbe preso una mazza da baseball. A quel punto, Panico e Viti lo aggredivano, strappandogli dalle mani il bastone e con questo lo colpivano, cagionandogli lesioni personali consistite in una ferita alla testa ed in contusioni multiple agli arti inferiori e superiori.

Infine, si allontanavano velocemente, portando via il telefono cellulare sottratto alla vittima.

I tre vennero in seguito arrestati dai poliziotti di Galatina.