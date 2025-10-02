Si introducono nell’abitazione, minacciano i proprietari e fuggono via con denaro e gioielli. Caccia agli autori

Hanno infranto il vetro di una finestra, poi, una volta all’interno, si sono introdotti nella camera da letto, hanno minacciato i proprietari dell’abitazione, compiuta la rapina e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Momenti di paura, di vero e proprio terrore quelli vissuti da una coppia di anziani che vive alla periferia di Ruffano.

I due sotto la minaccia di una pistola sono stati costretti a consegnare ai malviventi, soldi e gioielli e anche i telefoni cellulari, in modo che ritardassero la chiamata alle Forze dell’Ordine.

I malviventi per rompere il vetro della finestra avrebbero utilizzato un martello. Il tutto è avvenuto intorno alle 2.00 di notte.

Una volta allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno ascoltato le vittime e compiuto i primi riscontri.

Utile alle investigazioni, potrebbe essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.