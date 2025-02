Rapina sulla Campi Salentina-San Donaci, attivista animalista nel mirino dei malviventi

Ancora una volta la cronaca nera ci riporta tristi storie di violenza. Nel pomeriggio di ieri, una donna da anni impegnata nella cura di cani randagi, è stata vittima di una rapina mentre si trovava sulla strada che collega il suo paese a San Donaci.

La donna, come ogni giorno, si era recata in un luogo isolato per portare cibo e acqua ai numerosi cani che segue con amore e dedizione. Purtroppo, mentre era intenta a prendersi cura degli animali, è stata avvicinata da due individui a bordo di una moto. I due, con fare minaccioso, hanno infranto il finestrino della sua auto e le hanno intimato di consegnare la borsa.

La paura è stata tanta, comprensibilmente. La donna, sotto shock, ha subito obbedito, consegnando ai malviventi la borsa. I due sono quindi fuggiti a tutta velocità, lasciandola sola e spaventata.

Nonostante il trauma, la donna ha trovato la forza di recarsi immediatamente presso la stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia. I militari, prontamente intervenuti, hanno avviato le indagini. Grazie anche alla segnalazione della vittima, sono stati recuperati i suoi documenti, gettati dai rapinatori in un campo a poche decine di metri dal luogo della rapina.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità salentina. La donna, molto conosciuta in paese proprio per il suo impegno a favore dei randagi, ha ricevuto numerose attestazioni di solidarietà.