Armati di pistola rapinano l’Eurospin di via Pozzuolo, ladri in fuga con il bottino

Mentre nel cuore del centro storico di Lecce i tifosi giallorossi stanno festeggiando la meritatissima promozione in serie A, in altre zone della città si sono vissuti veri e propri attimi di terrore. Esattamente in via Pozzuolo, a pochi passi da Chiesetta Balsamo, dove in pochi minuti si è consumata una rapina. Un colpo che deve aver fruttato un discreto bottino ai due malviventi, visto che hanno agito poco prima dell’orario di chiusura, immaginando le casse “piene”.

I fatti

Indossando un casco integrale per non essere riconosciuti si sono presentati all’interno del discount dove erano presenti numerose persone, ora testimoni preziosi per gli uomini in divisa che indagano sull’accaduto. In mano, impugnavano delle pistole. Non potendo sapere se si trattava di armi vere o giocattolo, i dipendenti hanno acconsentito subito alla richiesta dei banditi di consegnare il denaro presente in cassa, “senza opporre resistenza”. Così è stato.

Bottino in mano sono scappati via a bordo di una moto di grossa cilindrata che avevano parcheggiato a poca distanza dell’Eurospin, vicino al parco.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Hanno ascoltato il racconto di chi ha assistito alla scena e, probabilmente, cercheranno indizi nelle telecamere di videosorveglianza, anche quelle installate nelle eventuali strade imboccate nella fuga. I recenti casi di cronaca hanno dimostrato che gli occhi elettronici possono avere un ruolo importante, se non fondamentale, per dare un volto e un nome a chi spera di restare anonimo.