Momenti di grande apprensione nella serata di ieri ad Aradeo, dove si è consumata una rapina ai danni di una farmacia locale. Un malvivente solitario ha fatto irruzione nei locali dell’attività, riuscendo a sottrarre l’incasso della giornata prima di far perdere le proprie tracce.

La dinamica del colpo e la fuga

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è entrato in azione con il volto travisato da un casco integrale. Una volta all’interno della farmacia, si è diretto immediatamente verso il bancone e ha minacciato una dipendente con un taglierino, costringendola a consegnare tutto il denaro contante presente in cassa in quel momento.

Ottenuto il bottino, il rapinatore è uscito rapidamente dall’esercizio commerciale e si è dileguato a piedi per le vie limitrofe. Complice l’oscurità e la rapidità dell’azione, il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce nel giro di pochi istanti. Fortunatamente, al di là del grande spavento, non si registrano feriti.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

Sul luogo della rapina sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Aradeo, supportati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli.

I militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, ancora scossa per l’accaduto, gli investigatori hanno proceduto ad acquisire le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sia all’interno dell’attività sia nel centro cittadino. I filmati sono ora al vaglio degli inquirenti per tentare di identificare il responsabile del colpo.