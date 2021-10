Volto coperto e pistola in mano irrompono nella farmacia e fuggono via con il bottino

Sono stati attimi di vera e propria paura quelli vissuti dalle persone presenti all’interno di una farmacia di Lecce nel primo pomeriggio di ieri.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 15.00, quando, all’interno della farmacia “Santa Rosa”, in Via Adriatica a Lecce, due persone, con il volto travisato da mascherine e felpe con il cappuccio, hanno fatto irruzione e, uno di loro, pistola in mano, ha minacciato i presenti e si è fatto consegnare da un dipendente l’incasso, circa 1.000 euro.

Una volta compiuta la rapina, poi, sono usciti dall’esercizio commerciale e sono fuggiti via a bordo di un’autovettura, molto probabilmente una Toyota Yaris.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce, che hanno compiuto tutti i riscontri del caso, ascoltato i testimoni presenti e acquisito i filmati dell’impianto di videosorveglianza.