Armato di pistola, irrompe nel grande magazzino e si fa consegnare l’incasso. Momenti di terrore a Melissano

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di ieri a Melissano, dove un uomo armato di pistola ha assaltato il Cash and Carry “Alta Sfera” in via Montebianco.

L’episodio si è verificato in un orario in cui il negozio era affollato di clienti. Con il volto travisato, il rapinatore ha minacciato i dipendenti, intimando loro di consegnare l’incasso. Per sottolineare la gravità della situazione, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola in aria, provocando il panico tra i presenti.

Dopo essersi impossessato del bottino, il malvivente è fuggito a piedi, dileguandosi rapidamente. Non si esclude la presenza di un complice che lo attendeva a bordo di un veicolo nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melissano, supportati dai colleghi della compagnia di Casarano. I militari hanno effettuato i rilievi del caso, ascoltato le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore. Al momento, i proventi della rapina ancora da quantificare.