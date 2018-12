Rapina la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ladro in fuga con 8mila euro

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.30, quando un rapinatore solitario ha preso di mira la Banca Popolare di Puglia e Basilicata che si affaccia su viale Japigia, una delle strade più trafficate di Lecce. Una rapina che gli ha fruttato un bel gruzzoletto: circa 7/8mila euro, secondo una prima stima. Quello che è riuscito a racimolare, minacciando i presenti minacciando i dipendenti con un taglierino.

I fatti

Indossava un cappellino. Il volto era coperto da una sciarpa. Un abbigliamento normale, visto il periodo, che serviva, invece, per non essere riconosciuto. Si è presentato così nell’istituto di credito, in pieno giorno, noncurante della presenza di numerosi clienti. Una volta arrivato alla cassa ha estratto dalla tasca il taglierino con cui è riuscito a farsi consegnare il denaro: una cifra che si aggira tra i sette e gli otto mila euro in contanti.

Bottino in mano ha raggiunto di corsa l’uscita. È scappato via a piedi, esattamente come era arrivato. Questo non significa che non abbia avuto un complice ad attenderlo in macchina, lontano dalla filiale rapinata.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli agenti della Squadra mobile che hanno avviato le indagini. Gli uomini in divisa hanno ascoltato il racconto dei testimoni per cercare indizi utili a dare un volto e un nome all’autore del gesto, di cui al momento si è persa ogni traccia.

Il prossimo passo sarà quello di acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca o installate nelle possibili vie di fuga nella speranza che possano contenere elementi preziosi per identificarlo

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.