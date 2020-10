Rapina un medico di base con un coltello ma viene fermato dalla polizia: arrestato 19enne ucraino

Pensava di farla franca ma gli agenti di Polizia l’hanno fermato. Nella mattinata odierna un 19enne di origine ucraina ha rapinato un medico di base a Lecce, poco prima dell’apertura dell’ambulatorio nella zona di Piazza Partigiani. Sono stati i poliziotti in servizio presso la sezione Volanti della Questura a trarre in arresto N.R.P. in flagranza di reato per rapina aggravata nei confronti di un medico.

I fatti

Erano le 9:30 circa quando la dottoressa, medico di base, stava per aprire il suo ambulatorio. Il giovane malfattore si è avvicinato alla donna esibendo un coltello ed intimando di dargli il portafogli. La vittima, spaventata, ha subito preso il portafogli contenente 40 euro dalla sua borsa, cedendolo al rapinatore.

Il ragazzo, presi i soldi, si è dato alla fuga a piedi, ma le ricerche immediate da parte della Polizia hanno subito avuto risultati. Dopo 15 minuti, gli agenti l’hanno trovato in Piazza Partigiani dove il ragazzo camminava a piedi. Aveva tolto il giubbotto di colore giallo e l’aveva legato alla vita per non farsi riconoscere. Gli agenti lo hanno comunque fermato e perquisito. Nelle tasche ancora il coltello ed i soldi rapinati al medico.

Dopo gli atti di rito e l’acquisizione della denuncia, il ragazzo è stato condotto in carcere a disposizione dell’A.G