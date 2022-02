Volto coperto e pistola alla mano, fanno irruzione nella pizzeria piena di clienti. Terrore e Ugento

Sono stati momenti di paura, di vero e proprio terrore quelli che hanno vissuto titolari, personale e clienti di un esercizio di ristorazione a Ugento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.00, quando, all’interno della pizzeria “Del Corso”, in Via Messapica, due persone, con il volto travisato, una delle quali con una pistola in pugno, forse falsa, hanno fatto irruzione all’interno del locale e dopo aver minacciato tutti, si sono impossessati di una somma di denaro, circa 200 euro, per poi fuggire via a bordo di una Fiat Punto vecchio modello di colore grigio.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo della rapina sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Casarano, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze delle persone presenti, le quali hanno riferito anche il numero di targa dell’autovettura.

Immediata, quindi, è partita la macchina delle ricerche. I militari dell’Arma, inoltre, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.