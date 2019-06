Rubano l’auto per la rapina alla stazione di servizio, ma il bottino è magro. Caccia a due malviventi

Prima hanno rubato a Galatone l’auto che doveva servire per il colpo, poi si sono presentati nella stazione di servizio, ma il tentativo di rapina non è andato come loro si auspicavano. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri a Galatina e dintorni, dove due malviventi hanno tentato il colpo presso le colonnine della stazione di rifornimento Q8 di Collemeto, sulla Statale 101.

In particolare, i due sono arrivati alle ore 15 a bordo di una Fiat Panda e hanno puntato il gabbiotto del titolare, in quel momento assente: hanno aperto una cassetto dove, probabilmente, speravano di trovare fiumi di banconote. In realtà c’erano solo due giubbotti gialli e un telefono cellulare. Una volta capito che “non c’era trippa per gatti”, si sono dati alla fuga.

Il tutto è stata ripreso dalle telecamere di video sorveglianza che, una volta analizzate, hanno rivelato anche come i due – col volto coperto – erano armati anche di una pistola.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Galatina che hanno dato immediatamente il via alle indagini. Nel giro di poco tempo è stato così possibile recuperare l’auto, risultata rubata nella mattinata a Galatone.