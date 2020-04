Volto coperto e fucile in mano rapina una salumeria a Lequile, poi fugge facendo perdere le tracce

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli vissuti da un commerciante di Lequile nella serata di ieri.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 20.30, quando, un uomo con il volto travisato e armato di fucile, si è introdotto all’interno della salumeria “Tondo”, in Largo Castello e, dopo aver minacciato il titolare con l’arma, si è fatto consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, per poi fuggire via a borda di un’autovettura guidata da un complice, facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul luogo della rapina sono giunti i militari dell’Arma che hanno prontamente avviato le ricerche.

Poco dopo, alla periferia di Lecce, è stata ritrovata un’auto data alle fiamme, le indagini sono ancora in corso, ma gli inquirenti non escludono che si possa trattare del mezzo utilizzato per compiere l’azione.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.