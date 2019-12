Assaltano la stazione di servizio, colpiscono il gestore e fuggono via con l’incasso. Caccia ai malviventi

Sono stati attimi di paura quelli che ha vissuto il gestore di un distributore di carburante situato sulla Strada Statale 275, la Maglie-Leuca, nel territorio di Nociglia, vittima di una rapina.

All’alba di oggi, infatti, due persone hanno fatto irruzione presso la stazione di servizio e, dopo aver percosso con un colpo sulla testa il titolare, si sono diretti verso la colonnina per il rifornimento automatico, l’hanno manomessa e rubato il denaro contenuto all’interno, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Nociglia e i colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Maglie che hanno svolto tutti i rilievi del caso e dato il via alle ricerche. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno portato le cure al gestore.

Attualmente sono in corso le ricerche dei due e sono stati approntati numerosi posti di blocco. Il danno subito è ancora in fase di quantificazione.