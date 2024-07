A volto coperto minaccia la segretaria dello studio di un commercialista e fugge via con i contanti

Momenti di terrore a Tuglie, dove un malvivente solitario ha fatto irruzione nello studio di un commercialista, minacciando la segretaria e fuggendo via con un bottino di poche centinaia di euro.

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Il rapinatore, che pare fosse armato di pistola (non si sa se vera o giocattolo), avrebbe minacciato la segretaria per farsi consegnare il denaro, agendo con il volto coperto per non essere riconosciuto.

Dopo aver ottenuto il bottino, sarebbe fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce. L’allarme lanciato al 112 ha fatto intervenire sul posto i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità del responsabile.

La vittima, sotto shock per l’accaduto, ha raccontato agli uomini in divisa quei drammatici minuti di paura. Gli investigatori ora stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona per cercare di trovare indizi che possano condurre al rapinatore o che aiutino a ricostruire i suoi movimenti.