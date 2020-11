A volto scoperto e armato di taglierino rapina un supermarket a Lecce e fugge via, è caccia al malvivente

Ha fatto irruzione all’interno del supermarket, minacciato la cassiera, fattosi consegnare il denaro per poi fuggire via con il bottino. Rapina nel primo pomeriggio di oggi a Lecce. Le lancette dell’orologio avevano da poco superato le 14.20, quando un uomo, a volto scoperto e armato di taglierino, ha fatto il suo ingresso all’interno del supermercato MD, in Via Ada Cudazzo, una traversa di Via San Cesario, e dopo aver minacciato la dipendente, si è fatto consegnare la somma di 400 euro contenuta nella cassa. Bottino in mano è fuggito via a bordo di una Fiat Punto nera, con la targa alterata.

Non appena dato l’allarme, sul posto è giunta una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Lecce, ma il malvivente aveva già fatto perdere le proprie tracce. Sul luogo della rapina anche gli agenti della Scientifica e della Squadra Mobile che hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Utili alle investigazioni potranno essere eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del supermarket o in zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti.