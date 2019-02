Armato di coltello minaccia la cassiera e si fa consegnare l’incasso, si cerca l’autore

Forse avrà approfittato del fatto che in quell’orario ci fosse un flusso di clienti minore, fatto sta che il suo obiettivo lo ha raggiunto, anche se il “bottino” trafugato è pari a poche decine di euro.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti dalla dipendente del supermarket “Super Sconti” in Via Vecchia San Pietro in Lama a Lecce. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, un uomo robusto, alto circa 1,80 metri, con il volto travisato dal cappuccio di una felpa color verdone e armato di coltello, ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il denaro per poi fuggire via nelle strade limitrofe a bordo di una bicicletta.

Al momento dell’azione all’interno dell’esercizio commerciale si trovava solo la vittima.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante, che hanno ascoltato la testimone e dato il via immediatamente alle indagini per risalire all’autore del furto.

Utili alle investigazioni potranno essere anche le immagini di possibili telecamere di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno del supermercato.

La somma asportata è pari a 40 euro.