Rapina il supermercato con una pistola giocattolo, ma un nigeriano lo blocca e lo consegna alla Polizia

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 14.00 quando all’interno del supermercato Sisa che si affaccia su via Alfieri, a Gallipoli, si è presentato un rapinatore solitario. Come ‘raccontato’ dai testimoni, l’uomo – con il volto coperto per non essere riconosciuto – è riuscito a farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa, impugnando una pistola, fortunatamente solo un giocattolo. Chi si è ritrovato faccia a faccia con il malvivente non poteva saperlo, quindi non ha potuto far altro che assecondare le sue richieste.

A colpo finito, il malvivente si è guadagnato la via di fuga, stringendo tra le mani il bottino: circa 500 euro secondo una prima stima. Ad un passo dalla ‘libertà’ qualcosa è andato storto. Ha “incrociato” sulla sua strada un nigeriano, regolare sul territorio nazionale, che frequenta ‘spesso’ il supermarket per aiutare i clienti in cambio di qualche spicciolo. Il suo “coraggio” ha permesso di bloccare il rapinatore fino all’arrivo di una volante della polizia che era già stata ‘informata’ dell’accaduto.

Sulla linea 113 del locale commissariato, infatti, erano arrivate numerose segnalazioni. Decine di chiamate per denunciare la rapina e chiedere l’intervento immediato degli uomini in divisa. Ma quando i poliziotti si sono precipitati in via Alfieri, il malfattore – come detto – era già stato bloccato dall’extracomunitario, non senza difficoltà.

Il malvivente, un gallipolino già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato poi accompagnato dal 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale per le ferite riportare nella colluttazione con l’extracomunitario.

È stato uno dei responsabili dell’attività commerciale a raccontare l’accaduto nel dettaglio. Il bottino è stato recuperato e restituito al titolare del supermercato.