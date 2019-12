Volto coperto e pistola alla mano irrompono nella tabaccheria e fuggono via con il bottino. Si cercano gli autori

Sono entrati all’interno della rivendita armati di pistola e, dopo aver minacciato le persone presenti, hanno compiuto il colpo per poi fuggire via.

Ancora una rapina in Salento, dove, a Lecce, è stata presa di mira una tabaccheria in Largo Scipione de’ Monti, nei pressi del mercato di Settelacquare e della mediazione.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 20.00, quando, ripetiamo, due individui, con il volto travisato, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione all’interno della rivendita e dopo aver minacciato i presenti hanno rubato denaro contenuto all’interno del registratore di cassa. Una volta compiuto il colpo i malviventi sono fuggiti via a piedi facendo perdere le tracce.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto i rilievi del caso, ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza.

Già in passato il tabacchino è stato oggetto della “visita” dei malviventi, l’ultimo episodio è avvenuto il 27 gennaio 2018 e anche in questo caso sono state due persone con il viso coperto da caschi integrali e in possesso di una pistola.