Armato di pistola rapina la tabaccheria Marotta, poi fugge con la complice

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 18.00 quando un rapinatore ‘solitario’ si è presentato all’interno della Tabaccheria “Marotta” di Piazza Napoli, nel rione San Sabino di Lecce.

Il volto era coperto, per non essere riconosciuto. In mano stringeva una pistola, non si sa se autentica o giocattolo. Quando il gestore si è ritrovato l’arma puntata in faccia non ha potuto far altro che consegnare al malvivente che lo minacciava il denaro presente in cassa, ancora in corso di quantificazione. Si tratta della somma delle giocate effettuate fino alla ‘visita’ inaspettata.

Conquistato il bottino, è fuggito via a bordo di un’auto giudata da una complice. La donna lo attendeva a motore acceso, per guadagnarsi in tutta fretta una via di fuga.

Una volta scattato l’allarme sul posto si sono precipitati gli agenti della sezione volanti che hanno avviato le indagini. La tabaccheria sarebbe dotata di videocamere di sorveglianza, per questo sono stati acquisiti i filmati nella speranza che possano contenere dettagli utili a risalire all’autore del gesto o a qualche particolare utile ad individuare i responsabili.