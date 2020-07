Armato di cacciavite minaccia la titolare di una tabaccheria e si fa consegnare 7.000 euro

Sono stati attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti, alle prime luci dell’alba, dalla titolare di una tabaccheria nel comune di Presicce-Acquarica.

Le lancette dell’orologio avevano superato le cinque, quando la donna, in procinto di aprire la saracinesca della rivendita, all’angolo tra via Parco delle Rimembranze e corso Dante, si è ritrovata faccia a faccia con un malintenzionato. L’uomo, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, occhiali da sole e un berretto, ha minacciato la vittima con un cacciavite. Forte dell’arma che stringeva in mano, si è fatto consegnare 7.000 euro che la proprietaria dell’esercizio aveva con sé per pagare una fornitura. Ottenuto quello che voleva, il rapinatore è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce.

Non appena terminato il colpo, la donna ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tricase e della stazione di Presicce che hanno dato il via alle ricerche del malvivente. Sembra che la tabaccheria non abbia un sistema di videosorveglianza, ma non è escluso che altre telecamere in zona possano almeno aver immportalato la fuga.

(Ph. Il Gallo)