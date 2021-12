Volto coperto e armati di pistola minacciano la titolare di una tabaccheria e si fanno consegnare il denaro. Caccia ai malviventi

Sono stati momenti di vero e proprio terrore quelli vissuti dalla titolare di una tabaccheria di Taviano e da sua figlia nella serata di ieri.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 20.00, quando, presso una rivendita in Via Corsica, quattro persone, con il volto travisato e armate di pistola, hanno fatto irruzione all’interno e sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, consistente in alcune migliaia di euro.

I malviventi, dopo il furto, sono fuggiti via e sembrerebbe abbiano anche esploso un colpo in aria per fare sì che la figlia della proprietaria non li inseguisse.

Non appena dato l’allarme sul luogo della rapina sono giunti i militari dell’Arma, che hanno compiuto i rilievi del caso, ascoltato le testimonianze delle vittime e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno.

Spetterà ai Carabinieri dare un nome e un volto ai rapinatori.