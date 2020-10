Volto coperto dalla mascherina e coltello alla mano irrompono nella tabaccheria e si fanno consegnare l’incasso

Indossavano sì la mascherina, ma non perché ligi al dovere di prendere tutte le precauzioni possibili per impedire il contagio da coronavirus, bensì per non essere riconosciuti durante il colpo.

Nella serata appena trascorsa, le lancette dell’orologio avevano superato le ore 20.00, l’orario di chiusura quando, due persone, con il volto travisato dal dispositivo di protezione individuale, si sono introdotti all’interno di una tabaccheria di Tuglie e con un coltello hanno minacciato il titolare e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata e alcune confezioni di sigarette, per poi fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, che si sono immediatamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e dare il via alle indagini.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianze dell’esercizio commerciale e delle strade cittadine.

L’ammontare della rapina si aggira intorno ai 1.000 euro.