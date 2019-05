Gli si avvicinano, sparano in aria e si fanno consegnare il denaro. Ladri via con 30mila euro

Scene così, solitamente, si vedono al cinema in qualche film di azione, dove, i malviventi, si avvicinano alla vittima e minacciandola con armi da fuoco, si fanno consegnare il denaro.

Solitamente, appunto, perché, nel pomeriggio di ieri tutto ciò è accaduto a Galatina.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 15.30, quando, in Piazza Toma, nella cittadina salentina, il titolare di un distributore di carburante si dirigeva verso un istituto bancario per depositare una somma di denaro.

Improvvisamente a lui si sono affiancate due persone che, sotto la minaccia di una pistola, si sono fatti consegnare la valigetta con all’interno il denaro. Per essere più convincenti i malviventi hanno esploso in aria due colpi. A quel punto l’uomo, altro non ha potuto fare che, senza opporre resistenza, dare la borsa con i soldi.

I due, poi, una volta preso il bottino, sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, non appena dato l’allarme sono giunti sul luogo gli agenti del Commissariato di Galatina che hanno compiuto tutti i rilevi del caso e dato il via alle indagini. Utili alle investigazioni potranno essere eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.