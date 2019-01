Rapina all’Ufficio Postale di Caprarica, in azione la banda del buco

È stato un colpo studiato nei minimi particolari quello messo in scena dalla “banda del buco” che, nelle scorse ore, ha preso di mira l’Ufficio Postale di Caprarica. Un copione da film già visto quando nel mirino finì il caveau della Bnl, nel cuore del centro storico di Lecce.

I malviventi, con la complicità del buio, hanno praticato un foro nell’abitazione, momentaneamente disabitata, che confina con l’ufficio, riuscendo ad intrufolarsi all’interno. E hanno atteso lì, fino all’apertura.

Quando sono giunti i dipendenti e il direttore della filiale il piano è entrato nel vivo. Con il volto coperto da un passamontagna per non essere riconosciuti hanno costretto i presenti a consegnargli il denaro presente in cassa. Non è dato sapere se siano riusciti ad impossessarsi dei soldi usando delle armi, ma una volta ‘conquistato’ il bottino sono fuggiti via facendo perdere le loro tracce. A quanto ammonta il gruzzoletto è difficile dirlo: il denaro sottratto non è ancora stato quantificato.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce, che hanno avviato le indagini nella speranza di ‘raccogliere’ qualche indizio utile a dare un volto e un nome agli autori del gesto. Insieme agli uomini in divisa c’erano anche i colleghi della Sezione investigazioni scientifiche per i rilievi del caso.