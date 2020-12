Attendono l’arrivo del proprietario, lo minacciano e poi lo rapinano. Momenti di paura in una villa a Scorrano

Hanno atteso l’arrivo del proprietario, poi, sotto la minaccia di pistole e fucili, sono entrati in casa, hanno compiuto la rapina e sono fuggiti via con una grossa somma di denaro facendo perdere le proprie tracce.

Momenti di paura nella serata di ieri a Scorrano. Le lancette dell’orologio avevano segnato da poco le 21.00, quando, in una villa a ridosso della Strada Statale 275, all’altezza, ripetiamo di Scorrano, tre persone armate e con il volto travisato hanno compiuto una rapina.

Vittime il titolare di un negozio di frutta e verdura, la moglie e un’altra persona in quel momento presente all’interno dell’abitazione.

I malviventi, una volta entrati in casa, hanno minacciato i tre e si sono fatti consegnare un’ingente somma di denaro, ancora in corso di quantificazione e poi, una volta compiuto il furto, sono fuggiti via.

Terminato il tutto è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione Locale e i colleghi della Compagnia di Maglie. Spetterà a loro dare un nome e un volto ai malviventi.

Le vittime hanno subito un forte shock.