Rapine in casa nel Basso Salento. 31enne di Ugento condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione

Arriva la condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione per Daniele Deiana, 31 anni, di Ugento accusato di una serie di rapine nel Basso Salento, tra febbraio e luglio del 2012. La sentenza è stata emessa, al termine del giudizio abbreviato, dal gup Giulia Proto.

L’uomo ha ottenuto però l’assoluzione per ben tre rapine commesse a Felline e per il colpo avvenuto al supermercato “Adriana”, in località Torre San Giovanni. La condanna è invece arrivata per la tentata rapina del 20 maggio 2012, ai danni di una coppia, in una casa di Ugento. E poi, quella avvenuta in un’abitazione a Torre Mozza ai danni di due massaggiatrici che furono anche palpeggiate e colpite con il taser.

L’imputato, difeso dagli avvocati Francesco Fasano e Sonia Mascia Cavalera, potrà presentare ricorso in Appello.