Interrotto rave non autorizzato nelle campagne di Castri di Lecce, denunciati gli organizzatori

Una festa musicale non autorizzata è stata interrotta nelle campagne di Castri di Lecce, lungo la Strada Provinciale 140, grazie a un intervento coordinato dei Carabinieri.

Al momento del primo controllo, i militari hanno individuato circa un centinaio di partecipanti radunati in un’area agricola privata, divisi in vari gruppi, alcuni dediti a balli vari, ritmo di musica ad alto volume, altri, invece, si trovavano nei pressi dei veicoli parcheggiati.

Determinante è stata l’attività informativa dei Carabinieri che ha permesso di intervenire tempestivamente e organizzare un servizio di monitoraggio e contenimento protrattosi nei giorni successivi.

I militari della Stazione di Calimera, supportati dai colleghi del Norm della Compagnia di Lecce, hanno identificato complessivamente 213 persone.

Le indagini hanno permesso di segnalare alla Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini, alcune persone ritenute responsabili, a vario titolo, dell’organizzazione e della promozione dell’evento.

È stato accertato che, dopo l’occupazione abusiva dell’area agricola, sono stati causati danni ambientali e deturpamenti dei terreni.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati un impianto sonoro e un generatore elettrico, verosimilmente utilizzati per la diffusione non autorizzata di musica. I terreni sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Naturalmente, importante sottolineare che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine agli illeciti contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.